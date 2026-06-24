Corriere Fiorentino: Esuberi, ingaggi alti e scarsi ricavi. Estate viola in salita
Il Corriere Fiorentino in edicola si sofferma sulla ristrutturazione dirigenziale messa in atto da Paratici oltre che sul calciomercato.
Prima pagina
“Rivoluzione lenta” scrive in taglio alto nella copertina il Corriere, che poi prosegue nel sottotitolo “Mercato viola in salita. Fra esuberi e ingaggi alti, le mosse di Paratici”.
Pagina 9
Nell'unica pagina dedicata alla Fiorentina il Corriere approfondisce il tema già trattato brevemente in copertina: “Esuberi, ingaggi alti, scarsi ricavi: l’estate viola sarà in salita, così intanto Paratici pensa a cambiare il club dall’interno. In arrivo anche il mago dei portieri Filippi”
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