Proc. Solomon: "L'obiettivo è un trasferimento a titolo definitivo in Europa, Manor vuole giocare con regolarità"

Nonostante un ruolo molto prominente nel precampionato del Tottenham, si complica la permanenza di Manor Solomon con gli Spurs: il suo agente Ronen Katzav si è espresso in maniera chiara sul suo futuro.

Le parole dell'agente

“L'obiettivo è quello di trovare un trasferimento a titolo definitivo: non menzionerò nessuna squadra, non sarebbe corretto, ma l'intenzione è quella di rimanere in uno dei cinque campionati top europei, senza dubbi. Non mi piace fare ipotesi, manca ancora un mese alla fine del mercato. Statisticamente parlando, l'ultima settimana di mercato è sempre la più attiva”.

Parole chiare

“Vuole essere dominante e avere un impatto sul gioco, cosa che probabilmente non accadrà al Tottenham: non sembra il miglior posto per lui, e lo hanno lasciato indietro troppo facilmente, non conta nulla se parte titolare nelle amichevoli. L'obiettivo è di trovare una squadra dove possa giocare con regolarità: Manor è un ottimo giocatore, sia mentalmente che fisicamente”