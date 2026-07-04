La Nazione: doppio colpo prima del ritiro

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Tavolo ‘Thor’. Tutto servito”. A pagina 2 in taglio alto: “Il gruppo monstre da dimezzare. Tanti centrali, mediana sovraffollata. E’ sugli esterni che mancano uomini”. A pagina 3: “In arrivo il 2° colpo Koleosho, quasi fatta. Thorstvedt più vicino” e di spalla: “Ok le legends. Ma vorremmo gli all forgotten”. A pagina 5: “Le vacanze agli sgoccioli. Tuffi e selfie, ultime 72 ore. C’è chi si sta già allenando”.