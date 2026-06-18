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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina e un matrimonio che continua, ma...

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sui viola presente all’interno de La Gazzetta dello Sport

Pagina 32

Il titolone scelto è: “Fiorentina-Kean è ancora amore Ma sarà divorzio se c’è l’offertona”. E ancora: “Vertice tra club e agente dell’attaccante Si valuteranno proposte importanti”. 

Il matrimonio continua ma…

Articolo che inizia così: "Il matrimonio continua, ma questo non significa che si possano escludere futuri colpi di scena. L’incontro di ieri pomeriggio tra l’agente di Moise Kean, Alessandro Lucci, e la Fiorentina ha gettato le basi per un altro anno insieme”. 

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