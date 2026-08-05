"Mastantuono va recuperato sul piano mentale, ma ha tutti i mezzi per giocare in Serie A. A Firenze può fare la differenza"

Il giornalista esperto di calcio argentino Giacomo Cobianchi ha parlato a Radio Bruno Toscana del nuovo innesto della Fiorentina, Franco Mastantuono: “Colpi così non capitano tutti i giorni e quindi ben venga l'entusiasmo. Parliamo di un calciatore forte, del Real Madrid, che per la Fiorentina può essere un'opportunità anche solo per un anno. Sul piano mentale il ragazzo andrà un po' recuperato, dovrà essere bravo l'allenatore a farlo sentire tranquillo”.

“Non ha il passo da fascia ma…”

Poi ha aggiunto: “A Firenze Mastantuono può ritrovare sé stesso e fare la differenza. Ha mezzi tecnici e fisici importanti e non avrà problemi ad abituarsi alla Serie A. Come ruolo può fare sia il trequartista sia l'esterno, anche se non ha mai avuto il giusto passo per giocare sulla fascia. Tende ad accentrarsi ed è sempre molto orientato verso la porta”.