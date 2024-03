"La Fiorentina ha tutto per arrivare ai quarti di Conference League battendo il Maccabi Haifa. L'unico pericolo per i viola sono loro stessi"

La Gazzetta dello Sport analizza sul proprio sito i prossimi impegni in Europa delle squadre italiane, tra cui la Fiorentina che sfiderà il Maccabi Haifa. Di seguito quanto si legge sul sito della rosea.

‘Le italiane in Europa sono tutte favorite’

“La Lazio ha una chance difficilmente ripetibile per raggiungere i quarti di Champions: trova un Bayern sprofondato nella prima grave crisi dell’ultimo decennio. Ma anche per le altre italiane in Europa e Conference ci sono segnali interessanti: Roma, Milan, Atalanta e Fiorentina hanno tutto per superare gli ottavi. Le coppe sono i tornei dei dettagli, ma le cose non succedono per caso: il primo posto nel ranking Uefa stagionale, con la possibilità di un quinto slot in Champions, e la prospettiva di un sorpasso alla Spagna nel ranking Uefa assoluto, inimmaginabile un paio di anni fa, sono indizi di una svolta. Non entriamo più in campo in soggezione psicologica. Una constatazione: le italiane sono tutte favorite nei quattro confronti contro Slavia (Milan), Sporting (Atalanta), Maccabi Haifa (Fiorentina) e Brighton (Roma), quest’ultima l’unica sfida in cui si può parlare di equilibrio, ma non come al momento del sorteggio”.

‘L’unico pericolo per la Fiorentina è se stessa'

E ancora, sulla Conference: “Già il torneo non propone una griglia di imbattibili, poi il sorteggio ha offerto il teorico meglio, il Maccabi Haifa che oltretutto non può giocare nello stadio caldissimo dove ha messo in ginocchio la Juve l’anno scorso, l’unico motivo per cui si ricordi di recente un club israeliano. Un bene per una Fiorentina che non attraversa un momento esaltante. L’unico pericolo per la Fiorentina è la Fiorentina”.