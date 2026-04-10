Luca Speciale, giornalista di La7 e grande tifoso della Fiorentina, ha affidato a X il suo commento sulla gara persa dai viola in Conference League contro il Crystal Palace.

"Le vacanze in Europa si fanno se…"

Speciale si è espresso così nel suo post: “Mi dispiace per chi dopo Verona, guardando (come spesso accade) solo il risultato e non la prestazione, si era illuso. Le vacanze in Europa si fanno a patto che durante la settimana si abbiano le risorse per mettere insieme il pranzo con la cena. Invece da un anno l’unica cosa che ci mangiamo sono le mani”.

"Agli inguardabili io chiedo…"

E sui viola ha proseguito senza mezzi termini: "Agli inguardabili chiedo di pensare a fare un punto con la Lazio e non a fantasticare rimonte improbabili. Fortunatamente si avvicina il giorno del “a mai più “.