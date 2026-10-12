Il Salotto del Calcio in onda stasera: una sosta poco produttiva

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà il ritorno disastroso della Fiorentina dalla sosta Nazionali: dopo tre settimane di stop, la sconfitta senza appello sul campo del Genoa ha lasciato tanto su cui riflettere.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, redattore per Fiorentinanews.com, e Arturo Leoncini, giornalista di Radio Sieve e diretta.it. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.