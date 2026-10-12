Martorelli: "Fiorentina, ma quale riscatto? Viola totalmente in balia del Genoa per la prima mezz'ora"

A tuttomercatoweb.com ha parlato il procuratore e agente sportivo Giocondo Martorelli, che è intervenuto anche sulla vittoria del Genoa contro la Fiorentina a Marassi.

Ma quale riscatto?

“La Fiorentina pareva aver intrapreso la strada del riscatto e invece si è vista una squadra viola totalmente in balia dell'avversario per i primi trenta minuti di gioco”.

La partita del Genoa

"Il Genoa ha approcciato il match evidenziando immediatamente quanto fosse fondamentale conquistare il risultato, e proprio questo differente atteggiamento in campo ha finito per fare la differenza."