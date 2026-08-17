Martorelli: "L'Europa è l'obiettivo minimo della Fiorentina vista la campagna acquisti condotta da Paratici"

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato a tuttomercatoweb.com del mercato della Fiorentina condotto da Fabio Paratici, dando un suo parere sull'operato dei viola.

Sul mercato

“La Fiorentina ha fatto una campagna acquisti importantissima cercando di colmare le lacune nei vari reparti e quest’anno sarà competitiva”.

Sugli obiettivi

"Se la giocherà per centrare un posto importante in Europa, anzi, credo che l'Europa sia l'obiettivo minimo per i viola vista la campagna acquisti condotta".