La Gazzetta dello Sport: La perla di Harrison non basta alla Fiorentina
Una pagina su Lecce-Fiorentina per La Gazzetta dello Sport.
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Che sceglie questo titolone: “Il Lecce è ancora vivo”. E poi: “La Fiorentina si fa riprendere Di Francesco resta in corsa”. Sommario: “Non basta una perla di Harrison, pari di Tiago Gabriel di testa Un punto per i pugliesi che sono terzultimi con la Cremonese”.
“Testa giusta”
In taglio basso le parole dell'allenatore viola: "Vanoli felice: “Testa giusta”.
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