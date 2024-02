Sorpresa in Conference League: un'altra belga, dopo il Genk, lascia la competizione. Possibile insidia israeliana per la Fiorentina

Il Maccabi Haifa ha imposto l'1-1 in casa del Gent nel ritorno dei playoff di Conference League ed è andato avanti nella competizione continentale, che vede coinvolta anche la Fiorentina.

Il racconto del match di ritorno

Gli israeliani partivano dalla vittoria per 1-0 dell'andata in casa. La partita si era messa subito male per i belgi che erano passati in svantaggio al 4' a causa di un gol di Pierrot, già autore del gol vittoria israeliano all'andata. Inutile il pareggio di Tissoudali e l'arrembaggio finale del Gent che sfruttava la superiorità numerica per l'espulsione di Sundgren tra le file del Maccabi.

Maccabi Haifa possibile avversario della Fiorentina agli ottavi

Una concorrente di rilievo in meno in meno, dunque, per la corsa al titolo finale, che nella passata edizione è mancato solo per un soffio alla Fiorentina. A sorpresa, oltre ai belgi del Genk, fuori dal girone proprio dei Viola, Gent a casa, con una formazione di Israele che prosegue nella Coppa e potrebbe essere uno dei possibili avversari dei gigliati agli ottavi di finale.