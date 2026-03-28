Vanoli carica la Fiorentina: “Ora viene il bello, la Conference per i tifosi”
Paolo Vanoli ha fatto il punto sul momento della Fiorentina ai microfoni di Sky, soffermandosi sul percorso compiuto dalla squadra negli ultimi mesi.
L’allenatore viola ha parlato di un periodo intenso e non semplice, segnato da difficoltà ma anche da una progressiva crescita del gruppo.
“Sono stati cinque mesi intensi”, ha spiegato, ricordando il lavoro svolto in una fase della stagione in cui la squadra si è trovata pienamente coinvolta nella lotta salvezza.
Vanoli ha sottolineato soprattutto la capacità della Fiorentina di reagire nei momenti più complicati.
“Siamo stati bravi a rialzarci”, ha detto, mettendo l’accento sulla maturazione della squadra e sulla fiducia ritrovata.
Ora il rush finale
Per il tecnico, però, il lavoro non è ancora concluso.
Il messaggio è molto chiaro: il percorso fatto fin qui ha valore, ma il momento decisivo arriva adesso.
“Ora manca la parte più importante”, ha spiegato, riferendosi alle ultime settimane della stagione, quelle in cui si decidono gli obiettivi.
Vanoli ha parlato di un gruppo che oggi crede maggiormente nei propri mezzi rispetto a qualche mese fa, grazie a un percorso di crescita costruito partita dopo partita.
Conference, un obiettivo da inseguire
Spazio poi alla Conference League, altro fronte ancora apertissimo per la Fiorentina.
Il tecnico ha ribadito la volontà di continuare a credere nel cammino europeo, senza viverlo come un obiettivo secondario.
“Dobbiamo credere in tutte le cose che facciamo”, ha spiegato, ribadendo il concetto già trasmesso più volte alla squadra.
Per Vanoli, il percorso in Europa può diventare qualcosa di importante non solo sul piano sportivo, ma anche emotivo.
“Un regalo per la nostra gente”
La frase più significativa riguarda proprio il rapporto con la tifoseria.
“Può essere un regalo per la nostra gente”, ha detto parlando della Conference.
Parole semplici, senza eccessi, che raccontano bene il desiderio di regalare ai tifosi un finale di stagione positivo dopo mesi complicati.
La sensazione è che la Fiorentina arrivi al momento decisivo con più consapevolezza e con l’idea di giocarsi tutto fino in fondo.