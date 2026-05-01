A un anno da Betis-Fiorentina, Ezzalzouli ricorda: "Ero sicuro che fosse gol. C'era suspence, ma..." - VIDEO

Non è un anniversario felicissimo per la Fiorentina, anche se sicuramente si fa riferimento a una stagione migliore, più viva. La squadra viola, esattamente un anno fa, era impegnata al Villamarin per la semifinale d'andata di Conference League contro il Real Betis.

Un anno fa, Betis-Fiorentina

La gara è terminata 2-1: memorabili alcuni frammenti, come il super gol del raddoppio di Antony o la rete di Ranieri che ha rimesso tutto in gioco. Ma anche il primo gol, firmato da Ezzalzouli, fu molto importante. Lo ricorda lo stesso giocatore: “Sapevo che era entrata, ero sicuro che fosse gol (palla sulla traversa e rimbalzata oltre la linea, ndr). C'era suspence, è vero, ma ero sicuro. E ho esultato”.

E quel gol in apertura di Ezzalzouli…

Ecco il video realizzato dal Betis: