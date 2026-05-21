Galbiati: "Allenatore top? E i soldi chi li mette? Nessun centrocampista della Fiorentina ha garanzie di restare"

A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, toccando alcuni temi di casa Fiorentina, tra presente e futuro, fino a concentrarsi su alcuni singoli della rosa gigliata.

‘Paratici può ricominciare da zero e…’

“Allenatore di livello alto? Tutto bello, ma i soldi chi li mette? Bisogna capire le intenzioni della proprietà. Una come Conte, per dire, ti fa mettere mano al portafoglio, non gli interessa di far crescere una società, gli interessa solo vincere. Paratici ha però in mano una situazione ideale, può cominciare da zero, come quando la lavagna è vuota dopo aver cancellato tutto”.

‘Centrocampo? Dipende dall’allenatore'

“Brescianini e Fabbian? Sappiamo già che faranno parte della Fiorentina, di partenza, poi va capito se si riesce a rivenderli. Aggiungendoli a Mandragora, Ndour e Fagioli, siamo a 5 centrocampisti. La Fiorentina non farà coppe europee, quindi la rosa sarà più snella. O si cede qualcuno… altrimenti c’è spazio solo per uno. Quindi, dipenderà dall’allenatore e come vorrà giocare, non è scritto da nessuna parte che si debba ripartire da qualcuno o meno”.