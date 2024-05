Capozucca: "Amatucci e Lucchesi il prossimo anno faranno parte della rosa della Fiorentina. Anche Distefano è pronto per la Serie A, e Bianco..."

Alla Reggiana vengono accostati tre ragazzi il cui cartellino è di proprietà, appunto, della Fiorentina e sono tutti reduci da una stagione in prestito più che positiva alla Ternana. Il direttore sportivo delle Fere, Stefano Capozucca, ha però gettato qualche ombra sulla fattibilità dell’operazione parlando a La Gazzetta di Reggio.

'Se andassi in una squadra di A li prenderei con me- ha detto- se la Reggiana riesce a fare il colpo si porta in casa tre elementi importanti, bravi e tre ottimi ragazzi, il fatto è che a quanto mi risulta Amatucci e Lucchesi dovrebbero rientrare a Firenze e rimanerci, entrando far parte dell’organico della prima squadra'.

‘Lucchesi per caratteristiche ricorda Bastoni’

‘Il più pronto? Direi tutti e tre. Lucchesi è un difensore mancino, può fare benissimo il braccetto a sinistra di una difesa a tre, ha un buon calcio, per caratteristiche ricorda un poco Bastoni, Amatucci pare un ragazzino per come si presenta fisicamente, ma è un leader silenzioso, parla poco ma si fa sentire’.

‘Amatucci è diverso da Bianco, Distefano è duttile’

‘No, hanno caratteristiche diverse, Amatucci è un regista, gioca davanti alla difesa, ha geometria, qualità, grande personalità. Distefano è un attaccante che vede la porta, 7 gol al primo cimento da professionista non sono pochi, può fare sia la prima sia la seconda punta, agire su entrambi i lati. Sì, prevengo la domanda, nell’assetto utilizzato dalla Reggiana può ricoprire il ruolo di uno dei due trequartisti’.