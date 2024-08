Chiesa snobbato anche dal Besiktas: "Ha chiesto un ingaggio non molto logico, non ci interessa più"

Federico Chiesa non fa più parte del progetto Thiago Motta alla Juventus e il suo entourage sta cercando una nuova sistemazione per l'ex attaccante della Fiorentina. A interessarsi a lui negli ultimi giorni era stato anche il Besiktas, squadra turca che però si è tirata fuori dalla corsa per lui.

Il vicepresidente dei bianconeri Hüseyin Yücel ha parlato a TRT Spor della trattativa: "Negli ultimi tempi al Beşiktaş è stato accostato Federico Chiesa e si continua a farlo ancora. È vero che ne parliamo da circa 10 giorni. Il giocatore ha chiesto un ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juventus che si aggira sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle. Da oggi Chiesa non è più nell’agenda del Beşiktaş: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori. Siamo consapevoli delle nostre lacune, lavoreremo duro fino all’ultimo giorno della sessione trasferimenti”.