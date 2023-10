Su Il Messaggero Veneto è possibile leggere quest'oggi un approfondimento legato all'esordio in Serie A di Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, che Italiano ha mandato in campo nel finale della gara contro il Napoli. All'interno dell'articolo, sono presenti anche alcune parole di Comuzzo. Ecco cosa ha detto il giovane calciatore gigliato: "L'esordio in Serie A è per me un sogno che si realizza, non avrei mai e poi mai creduto che questo potesse avvenire a soli 18 anni e per di più in una partita così importante”.

“Un pensiero particolare va a tutta la mia famiglia che mi ha aiutato a crescere nella maniera giusta sin da piccolo: questa giornata è soprattutto merito loro. Devo ringraziare anche la società che crede tantissimo nel settore giovanile e mister Italiano che mi ha dato tantissima fiducia".