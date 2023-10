Torneranno tutti oggi a disposizione di Italiano i giocatori della Fiorentina reduci dall'esperienza con le proprie nazionali in giro per il mondo. Ieri al Viola Park si sono già rivisti gli italiani Bonaventura, Biraghi e Kayode, mentre nella giornata di oggi si rivedranno anche gli argentini, per preparare un'importantissima sfida contro l'Empoli al rientro in campo lunedì.

Il posticipo darà 24 ore di riposo in più e anche per questo Nico Gonzalez e Martinez Quarta sono tra i papabili titolari per la gara del Franchi. In porta il solito Terracciano con in difesa il solito Milenkovic, Kayode e uno tra l'ex di turno Parisi e Biraghi. A centrocampo l'ormai consolidata coppia Duncan-Arthur. Ok Bonaventura davanti con Nico e il solito ballottaggio sull'altro esterno. Nzola davanti in vantaggio sul rientrato Beltran. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.