Colpo di scena, la formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli segue l'onda popolare nelle sue scelte

Pedro Gonçalves e Inao Oulai dentro. Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, contro la Juventus mette in campo la formazione che in tanti hanno richiesto nel corso dell'ultima settimana.

Cambio sistema di gioco

Cambia dunque lo schieramento di partenza gigliato, che è il 4-2-3-1, con Ndour e lo stesso Oulai a centrocampo e tre trequartisti come Mastantuono, lo stesso Gonçalves e Njie dietro al centravanti Pellegrino.

Per Fagioli e Brescianini, partiti titolari assieme nelle ultime due gare, c'è dunque la panchina.

Le formazioni ufficiali

Questa è la formazione ufficiale della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Oulai, Ndour; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino.

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Boga, Woltemade, Kolo Muani.