La Gazzetta dello Sport: Concorrenza francese per Koleosho
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si concentra sulle trattative di calciomercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita.
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L'articolo principale sulla Fiorentina all'interno della Rosea si concentra sulla trattativa per Luca Koleosho: “Spinta Fiorentina” e poi nel sottotitolo “Viola, tutto su Koleosho. Ma il Paris Fc non molla”.
Trattative in uscita
Nella stessa pagina, ma in un trafiletto di spalla, La Gazzetta fa il punto delle trattative in uscita, soffermandosi soprattutto su un giocatore: “Fazzini ai saluti Cagliari e Parma sul centrocampista”.
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