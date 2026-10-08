L'USSI Toscana presenta la nuova stagione, piena di tanti appuntamenti. Arriva il memorial Chiara Baglioni

È stata presentata ieri, sulla terrazza della Rari Nantes Florentia, sul Lungamo Ferrucci a Firenze, la nuova siagione sportiva della squadra di calcio USSI Toscana, gruppo di specializzazione dell'Associazione Stampa Toscana. All’incontro erano presenti il presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, il presidente dell’USSI Toscana Franco Morabito, il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini, rappresentato alla serata da Andrea Giannattasio a causa di un impegno a Bologna, la direttrice generale della squadra Sara Meini, il selezionatore Mario Tenerani, oltre a numerosi giornalisti e rappresentanti del mondo dello sport e delle istituzioni. A dare il primo saluto è stata l'assessora allo Sport del Comune di Firenze Letizia Perini, da sempre vicina alle iniziative del mondo sportivo e del giornalismo. A fare gli onori di casa è stato invece Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia, società che sta attraversando un momento particolarmente delicato.

Una nuova stagione, ricca di tanti appuntamenti

A illustrare i prossimi impegni è stata la direttrice generale Sara Meini, che ha ricordato come la squadra sia nata non soltanto con l'obiettivo di giocare a calcio, ma anche per creare occasioni di incontro, solidarieta e condivisione tra colleghi. Il primo appuntamento sarà il 2ª Memorial Nicola Zuppa, organizzato dall'UISP, al quale USSI Toscana parteciperà con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso giugno. Alla presentazione era presente Emilio Lastrucci dell'UISP, insieme al presidente della Solliccianese Franco Dardanelli. A marzo tomerà invece la Digital Cup, che si disputerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La squadra sarà inoltre protagonista di un torneo ad Agliana, organizzato dall'ex calciatore viola Alberto Malusci. Tra gli obiettivi più ambiziosi della nuova stagione c'è anche quello di portare la squadra oltre i confini italiani. L'idea è quella di disputare una partita a Budapest, una sorta di "Press Conference" sul campo, sfidando una rappresentativa di giornalisti ungheresi coordinata dal Viola Club Budapest. Un appuntamento ancora da definire nei dettagli, ma che rappresenterebbe una nuova e particolare occasione di incontro tra giornalisti, sport e passione viola.

USSI in prima linea per Chiara Baglioni

L'appuntamento più significativo sarà però quello di venerdi 11 giugno 2027 a Figline Valdamo, quando l'USSI Toscana scenderà in campo per ricordare Chiara Baglioni, giornalista scomparsa nel 2018, a soli 31 anni, a causa di un tumore. Proprio nel 2027 Chiara avrebbe compiuto 40 anni. La serata, fortemente voluta dalla mamma Paola, sarà dedicata alla collega attraverso un triangolare e una festa, per trasformare il ricordo in un momento di sport, amicizia e condivisione.