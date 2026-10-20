La Fiorentina chiede spiegazioni, la Lega Serie A tace. Club viola pronto a muoversi in tutte le sedi opportune per cercare chiarezza

La Fiorentina nella giornata di ieri ha inviato una lettera alla Lega Serie A per chiedere chiarimenti e spiegazioni sugli episodi (ombre) arbitrali che hanno caratterizzato la gara contro il Como.

Le richieste viola

La società viola, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, ha chiesto alla Lega di rendere note le motivazioni del perché il VAR non sia intervenuto per l'annullamento del gol di Liberali, a seguito di un chiaro e netto fallo di Milla su Gonçalves.

Ma il video del fuorigioco?

Nella comunicazione, poi, la Fiorentina ha anche chiesto il perché non ci siano immagini dinamiche del fuorigioco di Pongracic sul momentaneo 2-2 viola, che a due giorni dalla partita è “giustificato” solo da un'immagine statica senza la visuale sul pallone.

Fiorentina pronta a muoversi

In casa viola regna incredulità e sgomento per come la Lega Serie A sta gestendo la situazione: al momento solo con un assordante silenzio. La Fiorentina è decisa però a muoversi in tutte le sedi opportune per far luce su quello che è accaduto domenica al Franchi.