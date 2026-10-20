Dopo il danno anche la beffa! Mano pesante del giudice sportivo su Paratici. Il dirigente della Fiorentina...

Il giudice sportivo ha emesso le sentenze riguardo la settima giornata di Serie A 2026-2027. La Fiorentina, che si lamenta per due episodi arbitrali quantomeno dubbi durante la partita persa contro il Como, è la più colpita dalle sanzioni del giudice.

Multa alla società

I viola, così come anche Frosinone, Inter, Milan, Napoli, Roma, Parma, Venezia e Bologna sono sanzionati per aver portato all'interno dello stadio e fatto esplodere nel proprio settore petardi e fumogeni. La società gigliata dovrà sborsare 5.000 euro.

Paratici recidivo

Mano pesante anche per il dirigente viola Fabio Paratici, che dovrà pagare una multa da 10.000 euro "per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo".