Cappellini: "L'arrivo di Viery rappresenta una buona notizia, finalmente qualcosa è cambiato. De Gea..."

Il giornalista di La Repubblica Stefano Cappellini, grande tifoso della Fiorentina, ha avuto modo di commentare la situazione in casa viola dopo il primo colpo di mercato. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Bruno:

“Viery è sicuramente una bella notizia per noi. Al di là del giocatore, sul quale ci sono buone referenze che personalmente non conosco, quello che mi colpisce in positivo è che il mercato sia partito subito con un colpo importante: soprattutto dal punto di vista della spesa economica. Il tutto sottolinea che evidentemente Paratici ha ricevuto mandato di poter lavorare potendo comprare senza dover vendere, e credo che sia questa la notizia più grande: la Fiorentina compra senza aver ceduto nessuno. Partire dando un segnale in entrata anziché in uscita è un segnale forte verso l'esterno”.

“Sarebbe assurdo iniziare il campionato senza esterni”

Ha sottolineato anche come serva qualcosa anche in fase offensiva: “Paratici dovrà fare molto in attacco, soprattutto dopo aver scelto un allenatore di cui è ben noto il modulo preferito e al quale servono gli esterni: sarebbe una follia giocare il 4-3-3 senza avere nei giocatori davanti giocatori valiti e che garantiscano gol. Sono tanti anni che la Fiorentina non riesce ad avere degli esterni che portino 8-10 gol a sostegno di quelli della prima punta, ed è un contributo fondamentale se si vuole avere qualsiasi tipo di ambizione. Non sarà facile perchè si riparte da zero ma mi sembra che Paratici già con questo colpo abbia le idee chiare”.

“Paratici sta lavorando bene sotto traccia”

Ha anche aggiunto: “Paratici ha dimostrato di lavorare sotto traccia: quello del brasiliano non è un acquisto preceduto da un tam tam mediatico che lo preannunciava. Se lo vogliamo come un indizio, e io lo vorrei fare, significa che Paratici sta lavorando su tanti altri nomi che non sono usciti, che spero di scoprire con piacevole sorpresa quando sarà il momento. È un uomo che sa far bene il lavoro di direttore sportivo, conosce bene il mondo del calcio è ha tante antenne sparse per il mondo e quindi penso che abbia in testa anche nomi, derivanti dal famoso scouting, che nessuno immaginerebbe mai”.

“Prendere Mandas per De Gea sarebbe assurdo”

Ha poi concluso parlando di De Gea: "Un'altra questione cruciale riguarda la porta: spero vivamente di vedere ancora De Gea come titolare nella prossima stagione. Parliamo di un portiere di primissimo livello, che a Firenze ha già dimostrato di essere un leader assoluto e una persona estremamente intelligente. Non sono affatto convinto che sul mercato sia così facile trovare un numero uno superiore allo spagnolo. Mi auguro che la questione legata all'ingaggio non diventi il fattore decisivo per la scelta finale: sarebbe una vera follia perderlo per andare a prendere Mandas."