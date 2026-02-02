Ecco Nedeljkovic: la Fiorentina cerca un terzino destro di prospettiva. Ma in Conference… VIDEO

Il serbo classe 2005 Kosta Nedeljkovic è l’ultima idea della Fiorentina per la fascia destra. Il terzino nato a Smeredevo è di proprietà dell’Aston Villa ma attualmente milita in prestito al Lipsia, club prestigioso e di spessore, col quale sta faticando a trovare spazio. Il giocatore ha aperto alla società viola, e si attendono imminenti sviluppi. Però, benché giovanissimo difficilmente potrebbe essere inserito nella Lista della Conference League, considerati i limiti imposti.

Il percorso di Nedeljkovic

Prodotto del florido vivaio della Stella Rossa, dopo un’esperienza in prestito al Grafica-Belgrad Nedeljkovic è passato all’Aston Villa nell’estate del 2024. Dopo una prima parte di stagione da 10 presenze totali nel club di Birmingham si è spostato in Germania nell’inverno del 2025. Al Lipsia il giovane serbo ha messo insieme 17 presenze in un anno, e vorrebbe avere maggiore spazio, per questo gradisce la destinazione viola.

Le caratteristiche del calciatore

Fisicamente prestante e veloce, Nedeljkovic può giocare sia da terzino destro che da quinto o quarto di centrocampo. È un elemento di prospettiva e fa parte del nuovo corso della Serbia da un paio d’anni e con la sua nazionale ha raccolto 8 presenze. Buona tecnica, molto propositivo, certamente un esterno con attitudine più offensiva che difensiva.

Ecco un video per dare un'idea di Nedeljkovic