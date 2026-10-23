Rojas su Mastantuono: "Non lo conosco, non abbiamo mai parlato, mi ha sconvolto vedermi accostata a lui"

Sabrina Rojas prende le distanze dalle indiscrezioni che hanno accostato il suo nome a quello dell'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono.

Il racconto della Rojas

La conduttrice ha chiarito che il suo racconto su un giovanissimo che ci stava provando con lei, riguardava un’altra persona e che l’identificazione del calciatore è stata frutto di supposizioni. "Hanno tratto conclusioni su una persona di cui non so assolutamente nulla della vita, ma non si tratta di lui", ha sottolineato Rojas, spiegando di voler continuare a non fare nomi.

“Sono sconvolta”

La conduttrice 46enne si è detta soprattutto colpita dalle possibili conseguenze delle voci sulla sfera privata del giocatore: "Mi ha sconvolto vedermi su dei siti web con una persona che nemmeno conosco, con cui non ho mai parlato e di cui non so nulla della vita. Immaginate se questo ragazzo avesse avuto una fidanzata e dei problemi a casa, perché io racconto una storia e la gente fa due più due e trae le proprie conclusioni".

Mai dato dettagli

Rojas ha infine ribadito di non aver fornito elementi che permettessero di risalire a Mastantuono: "Non ho detto la squadra, dove gioca o se ha giocato per la nazionale. Non ho detto niente". Una smentita netta, dunque, dell’accostamento al giovane della Fiorentina.