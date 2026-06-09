“Grosso ha fatto palestra a Sassuolo, porta gioco e personalità. Fiorentina dovrà costruire squadra di livello”

L’ex difensore della Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato a TMW Radio del nuovo allenatore viola Fabio Grosso, ufficializzato nella giornata di ieri dalla società gigliata.

‘Ho molta stima di Grosso come persona’

“Grosso è un allenatore che stimo come persona, l'ho avuto quando ero dirigente a Perugia, fu trasformato da terzino a Cosmi ma lui era trequartista al Chieti. Ha fatto una carriera strepitosa da calciatore, ma al di là di questo c'è sempre stato un rapporto di stima”.

‘Percorso in crescendo, ora la Fiorentina…’

“Come allenatore ha fatto un percorso in crescendo, ha allenato a Sassuolo, palestra per tanti. Ha dato gioco e personalità alla sua squadra. Deve avere giocatori all'altezza della situazione, che ora la società dovrà pensare di prendere per costruire una squadra di livello".