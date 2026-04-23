Gosens preoccupa la Fiorentina, un'altra raffica di forfait. Vanoli vara due cambi

Preoccupano le condizioni fisiche di Robin Gosens. L'esterno della Fiorentina, uscito per infortunio a Lecce, si sta sottoponendo ad accertamenti per capire quanto sia grave questo stop. Secondo quanto riportato da La Nazione, il suo caso non sarà risolvibile in pochissimo tempo.

Ancora fuori

Resteranno fuori anche a questo giro Fabiano Parisi, Moise Kean e Nicolò Fortini che sono alle prese da tempo ormai con i rispettivi infortuni.

Due cambiamenti

Per quanto riguarda la formazione, Luis Balbo è pronto a sostituire Gosens, mentre, sempre per il quotidiano locale Daniele Rugani è in rampa di lancio per la difesa.