Juan Sebastián Verón vede in Franco Mastantuono un talento che alla Fiorentina può trovare lo spazio necessario per crescere. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista argentino ha messo a confronto il classe 2007 con Nico Paz, soffermandosi sulle qualità dell’esterno viola e sull’importanza di giocare con continuità.

Il paragone con Nico Paz

“Ha notevoli qualità, dribbla con facilità, è rapido, ha una buona velocità di esecuzione. Però, rispetto a Nico Paz, è più acerbo e questo è normale perché è del 2007: ha tre anni in meno. Certo che non gli mancano classe, tecnica e coraggio. Punta e va via come una freccia. D'altronde, se il Real Madrid ha versato 45 milioni al River Plate per averlo, qualche motivo ci sarà...”.

La Fiorentina e la possibilità di giocare da titolare

Per Verón, il calcio italiano può aiutare Mastantuono a completarsi sul piano tecnico e tattico. Il passaggio decisivo è la continuità da titolare, la stessa che ha permesso a Nico Paz di diventare un punto di riferimento a Como.

“Se diventerà un campione, non posso saperlo. Dico però che la Serie A è il campionato più adatto per un giocatore come lui. Ha l'opportunità di farsi le ossa, di assaggiare i tacchetti dei difensori avversari, di imparare quelle malizie tecniche e tattiche che voi italiani siete maestri a insegnare. Tuttavia, è necessario che trovi continuità di rendimento e questa può arrivare solo se viene schierato con frequenza come titolare, come sta accadendo ora alla Fiorentina. Al Real, invece, era chiuso da altri elementi. Nico Paz, a Como, è diventato un leader giocando. Non ho mai conosciuto un calciatore che sia diventato un uomo-squadra stando in panchina...”.

Il futuro dell’Argentina

Alla domanda se l’Argentina abbia trovato il proprio futuro in Nico Paz e Mastantuono, Verón ha risposto così: “Me lo auguro. Noi siamo la terra dei numeri 10, e questi due ragazzi possono farci sognare a occhi aperti. Purché li lasciamo crescere in santa pace”.