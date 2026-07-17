UFFICIALE: Un difensore scuola Fiorentina lascia a titolo definitivo e torna a giocare in Toscana

L’U.S. Gavorrano ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Biagioni, classe 2007 scuola Fiorentina, difensore centrale che ha militato per varie stagioni nel vivaio viola, diventando anche capitano dell’Under 17 gigliata, prima di spostarsi lo scorso anno in Serie D, in prestito al Manfredonia.

Esperienza anche nelle nazionali giovanili

Biagioni conta anche 10 presenze nelle giovanili dell’Italia. “Alla Fiorentina sono cresciuto tanto, un’esperienza che mi ha lasciato un bellissimo ricordo, dal punto di vista formativo e sotto tutti gli altri aspetti”, ha detto in sede di presentazione al Gavorrano.

Addio definitivo

L’ex giocatore viola ha firmato per due stagioni, lasciando ufficialmente la Fiorentina a titolo definitivo dopo tanti anni.