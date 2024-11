Cronaca di un'operazione fallimentare, dagli infortuni alla squalifica per doping. Finisce il rapporto tra Pogba e la Juventus

Il fallimento dell'operazione Paul Pogba, preannunciato dopo la squalifica per doping, si è manifestato definitivamente in casa Juventus. Secondo TMW, infatti, la società bianconera e il giocatore hanno trovato in queste ore l'accordo perl a risoluzione consensuale del contratto.

Operazione fallita

Pogba potrà tornare in campo dopo la squalifica a marzo 2025, ma la sua speranza di poterlo fare con la Juventus non si è esaudita. Lo stesso Giuntoli aveva fatto capire che non c'erano i margini per riallacciare il rapporto, una presa di posizione confermato con i fatti di queste ore. Un'operazione, quella del ritorno di Pogba, nata sotto una cattiva stella e dunque completamente fallita da parte della Juventus.