In Inghilterra non si scherza col fair play finanziario: dieci punti di penalizzazione a una squadra di Premier League

In Inghilterra non si fanno sconti. E' notizia di questi minuti che l'Everton, squadra militante in Premier League, è stato penalizzato di 10 punti in classifica per aver violato le regole del fair-play finanziario. In particolare, il club inglese avrebbe violato le regole di profitto e sostenibilità.

Una sanzione durissima per la squadra di Sean Dyche, che inevitabilmente ne pagherà a caro prezzo le conseguenze. Ovviamente tale decisione ha sollevato una serie di polemiche, con l'Everton che ha già annunciato che presenterà appello.