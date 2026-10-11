Ferrara: "Le responsabilità del ko sono di Vanoli, ora la Fiorentina deve ritrovare umiltà"

Il giornalista Benedetto Ferrara, dalle colonne del QS, ha commentato così la sconfitta rimediata ieri dalla Fiorentina in trasferta contro il Genoa.

Partita facile da prevedere

"Abbiamo aspettato tre settimane per vedere la Fiorentina perdere. Il calcio sarà pure imprevedibile, ma sempre fino a un certo punto. Avevi di fronte una squadra in crisi, avevi intorno uno stadio che ti ruggisce addosso, avevi quindi una sola certezza: il Genoa sarebbe partito forte. E una squadra ambiziosa deve dare seguito alle sue certezze. Invece no, la Fiorentina ha iniziato a giochicchiare dopo una mezz’oretta, già sotto di due gol. E lasciamo da parte gli errori individuali, roba da dilettanti".

Le responsabilità di Vanoli

"Vanoli parla di approccio sbagliato. Ma se lo dice un allenatore i casi sono due: o non lo

stanno ad ascoltare (difficile), oppure non è riuscito a farsi capire. Insomma, tra formazione iniziale e approccio alla partita possiamo serenamente dire, con tutto il rispetto e senza urlare, che le responsabilità sono del tecnico. L’obiettivo adesso è ritrovare tutti umiltà e concentrazione. Nessuno ha voglia di rivivere le ansie del passato prossimo".