Ma Kean ha già finito la stagione? Il campanello d'allarme fatto scattare dal fratello

Anche a Lecce, la Fiorentina si presenterà senza avere a disposione Moise Kean.

Una notizia, quella dell'assenza del centravanti, che però non lascia stupefatti, perché i suoi forfait stanno diventando la normalità in quest'ultima parte del campionato.

Tutto finito?

Anzi, a dirla tutta, le parole pronunciate dal fratello del giocatore qualche giorno fa, hanno fatto capire che non è del tutto peregrina l'ipotesi che il giocatore abbia terminato in anticipo la propria stagione.

Un anno pieno di infortuni e polemiche

Dopo la scorsa annata, vissuta da protagonista, e dopo aver firmato un sontuoso rinnovo di contratto con il club viola, tutti ci aspettavamo la riconferma da parte sua, e invece questa stagione è stata costellata da infortuni, assenze e poche reti, almeno in maglia viola.