Barak l'ancora di salvezza per la Repubblica Ceca, esalta Kvara: "È una stella ma giocheremo in modo diverso"

Appena dieci minuti in campo contro il Portogallo per Antonin Barak che oggi con la sua Repubblica Ceca si giocherà gran parte delle chances di rimanere in corsa a Euro 2024. E il tecnico Hasek sembra proprio voler puntare su di lui, sulla trequarti. Intanto il numero 72 viola ha esaltato Kvara, avversario con la sua Georgia:

“Kvara è una stella, lo conosco bene perché l'ho affrontato in Italia, un attaccante eccezionale. Ma la Georgia ha altri ottimi giocatori, giocheremo in modo diverso”.