Intanto Fagioli è pronto a cambiare procuratore

Tra le poche buone notizie di casa Fiorentina di questa stagione, sicuramente c'è quella di aver ritrovato un grande Nicolò Fagioli in mezzo al campo.

Al comando della Viola

L'ex Juventus, dopo il riscatto della fine della scorsa stagione e un inizio altalenante con Pioli, è riuscito a prendere il comando della Fiorentina con Vanoli e adesso è fondamentale per l'economia di gioco viola.

Cambio agente

Come sottolinea il Corriere Fiorentino, tra gli aspetti della stagione di Fagioli c'è anche il possibile cambio di agenzia. Il giocatore dovrebbe cambiare e passare dalla CAA Stellar all'agenzia di Giovanni Branchini.