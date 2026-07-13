Il punto sul mercato: Fazzini saluta, occhi su Dodo e Comuzzo. Pressing in entrata per Oso, novità Oulai. Pronto anche un altro affondo

È iniziato oggi il ritiro della Fiorentina, che arriva al suo ‘primo giorno di scuola’ con un volto nuovo e tirato a lucido, ma che presenta ancora tanti esuberi da smaltire. Intanto, a tal proposito, Jacopo Fazzini è arrivato a Cagliari, dove passerà la prossima stagione: per lui pronto un prestito con diritto di riscatto, fissato attorno agli 8 milioni di euro. Non accennano comunque a placarsi le voci in entrata: ecco il resoconto della giornata odierna di mercato viola.

In entrata

Il nome più caldo resta quello di Oso, profilo che piace ai viola, con la Fiorentina che sta ancora trattando con il Siviglia dopo aver trovato un accordo di massima col ragazzo. C’è una clausola da 20 milioni, che però la Fiorentina non vorrebbe pagare: il club andaluso starebbe trattando il rinnovo del contratto col ragazzo, ma sembra esserci distanza tra domanda e offerta, cosa che spingerebbe l’esterno verso Firenze.

Situazione in evoluzione anche per Oulai: l’ivoriano ha dato il suo assenso a trasferirsi a Firenze, ma rimane l’ostacolo del cartellino, che il Trabzonspor valuta fra i 35 e i 40 milioni; la Fiorentina difficilmente salirà sopra i 30. Ciò che è certo è che il centrocampista sta dando priorità alla Viola: si attendono aggiornamenti. Anche Koleosho, tutt’ora in stand by, avrebbe comunicato al Paris FC di aver scelto la Fiorentina: tuttavia, l’offerta dei parigini al Burnley – che ne detiene il cartellino – rimane più corposa di quella viola.

Infine, per l’attacco piace Arokodare del Wolverhampton: la Fiorentina ci aveva già provato nei giorni scorsi, ma l’offerta era stata rispedita al mittente. Adesso, il giocatore è stato lasciato fuori dal ritiro pre-campionato dei suoi: auspicabile nei prossimi giorni un nuovo contatto fra le parti.

In uscita

I nomi ‘grossi’ in uscita sono sempre due: in primis Dodo, che continua a parlare con Nottingham Forest e Napoli, con gli inglesi leggermente favoriti. Attenzione però all’Inter, che aveva puntato su Khalaili prima che questo fallisse le visite mediche: potrebbe riaccendersi l’attenzione per Dodo anche da Milano. C’è anche Comuzzo tra gli indiziati per uscire dal progetto viola: la Fiorentina lo valuta oltre 20 milioni di euro, il Torino continua a seguirlo ma vorrebbe un prestito oneroso con un’opzione per il riscatto a cifre più basse. La pista è comunque attiva: i contatti con l’entourage del centrale viola sono sempre più frequenti e proseguiranno anche in questa settimana.

Infine, il tema Braschi: lasciato fuori dal ritiro della Fiorentina, ma non si tratta di una bocciatura. Per lui è pronto un anno di prestito in cadetteria: forte su di lui l’interesse da parte del Padova.

