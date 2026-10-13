Flachi: "Non posso vedere Ndour andare a due all'ora. Mastantuono può essere egoista, ma non lo è"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione in casa viola.

Le parole di Flachi

“Non posso vedere il Cagliari andare a 1000 e la Fiorentina andare a 2 all'ora. Devono cambiare mentalità. La squadra è forte, ma se iniziano a pensare di valere 30 milioni o quella roba lì è finita”.

Sui singoli

“Mastantuono può essere egoista, ma non lo è. Ma vede cose che gli altri non vedono e può fare la differenza con una giocata. Ndour? Va a 2 all'ora. Non gli si puo vedere fare certe cose in Nazionale e poi camminare alla Fiorentina. Mi aspetto di più da lui”.