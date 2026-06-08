Roberto Ripa, ex calciatore che ha chiuso la sua carriera alla Fiorentina, ha commentato così il summit tra Paratici e la proprietà Commisso che si terrà in America. Ecco le dichiarazioni raccolte da Lady Radio.

Le parole di Ripa

“Il viaggio della dirigenza negli Stati Uniti sarà un passaggio cruciale per dare concretezza alle intenzioni di ambizione espresse da Giuseppe Commisso. Per costruire una squadra più competitiva servirà una strategia ben definita, tenendo conto del budget disponibile. In quest'ottica, sarebbe importante evitare cessioni eccellenti e impreviste, come quella di Kean. Poi, tra i giocatori di ritorno dai prestiti e quelli che non hanno rispettato le aspettative, il mercato si può quasi autofinanziare, ma sarà necessario anche un segnale forte da parte della proprietà”.

"Gli incontri annuali con la proprietà servono proprio a fare il punto sugli investimenti e le prospettive del club. Solo le prime operazioni estive ci diranno di più sulle reali ambizioni della Fiorentina, anche in vista della conferenza di Paratici, che mi sembra che abbia una visione molto chiara".