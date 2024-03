Scocca l'ora di Ribery, alla Salernitana l'ennesima rivoluzione è compiuta

Ennesima rivoluzione tecnica compiuta dalla Salernitana e ora sale in cattedra anche una vecchia conoscenza della Fiorentina, come Franck Ribery.

Inzaghi rescinde, spazio a Colantuono

Esonerato Fabio Liverani, altro ex giocatore viola, Filippo Inzaghi ha rescisso il proprio contratto con la società granata, ecco ora arrivare come allenatore Stefano Colantuono, che ha già allenato la Salernitana per due volte in un recente passato.

Nuova veste per Ribery

All'interno del suo staff ci sarà anche Ribery che ha chiuso la propria carriera da calciatore in Campania e che ora prova a rilanciarsi con questa sua nuova veste.