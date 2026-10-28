Ancora una sconfitta per la Juventus! Il Genoa prende i tre punti e si allontana dalla Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Si sono appena conclusi i match tra Monza-Napoli e Genoa-Juventus, validi come nono turno della Serie A 2026-2027.
Genoa-Juventus
A Marassi la Juventus ha clamorosamente perso 2-0 contro il Genoa di Daniele De Rossi. I rossoblù hanno trovato entrambe le reti nel primo tempo, al 12esimo con Ehizibue e al 29esimo con Baldanzi. I bianconeri di Spalletti provano a reagire nella ripresa, ma non riescono a sfondare il muro del Grifone.
Monza-Napoli
Niente sorprese invece al Brianteo, dove il Napoli passa sopra al Monza 1-4. I partenopei passano in vantaggio grazie a Hojlund, salvo poi essere ripresa dal solito Varela, arrivato al nono gol stagionale. Gli azzurri dilagano nella ripresa, andando in gol con Politano, Marin e De Bruyne.
La nuova Classifica
La nuova classifica di Serie A: Lazio 25, Inter 25, Roma 21, Como 20, Milan 18, Frosinone 14, Juventus 14, Napoli 14, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 10, Genoa 10, Lecce 9, Sassuolo 8, Bologna 8, Monza 7, Udinese 5, Parma 5, Fiorentina 4, Venezia 3.