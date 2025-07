Sottil disposto a "reinventarsi" per rimanere a Firenze. Pioli il suo unico alleato, ma la dirigenza ha ben altri piani in mente

Fra i tanti prestiti di ritorno al Viola Park c'è anche Riccardo Sottil. Il rientro alla base dell'ala classe '99, dopo 6 mesi quasi da fantasma al Milan, potrebbe essere solo di passaggio. Pradè, davanti ad offerte congrue, non si farebbe problemi a cedere il calciatore cresciuto nel settore giovanile viola.

L'esperienza al Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, Sottil vuole rimettersi alla prova proprio nel capoluogo toscano. Il figlio d'arte spera ancora di non essere venduto o rispedito in prestito dopo il mancato riscatto dei rossoneri; con i quali ha collezionato solo sei presenze, senza realizzare reti o assist.

La volontà di Sottil

Sottil vuole convincere il tecnico gigliato Stefano Pioli durante il ritiro e le amichevole estive. Anche il modulo che userà la Fiorentina però sembra remargli contro (3-5-2). Non è un caso che negli scorsi giorni era circolata l'ipotesi di un suo riadattamento come esterno a tutta fascia. L'unico che può salvarlo dalla cessione è Pioli, che ormai nel lontano 2018 lo fece esordire in Serie A a soli 18 anni. Al momento però il suo addio rimane molto probabile. Qualche club di A è interessato e Pradè e Goretti ci stanno lavorando.