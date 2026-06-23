La Fiorentina fa all-in sui due nomi caldi. Di Marzio convinto: "Koleosho deciderà in queste ore, su Thorstvedt..."
Quelle di Luca Koleosho e Kristian Thorstvedt sembrano più di semplici idee per la Fiorentina: Gianluca Di Marzio fa sapere di importanti passi avanti verso i due.
Su Koleosho
L'esterno italo-americano, secondo il giornalista di Sky Sport, “prenderà una decisione in queste ore”: la Fiorentina ha deciso di insistere su di lui, che potrebbe quindi essere il primo innesto in arrivo alla corte di Grosso.
Su Thorstvedt
Pista calda anche quella per il centrocampista norvegese del Sassuolo, attualmente impegnato nel Mondiale. “Contatti oggi tra Paratici e l'agente del giocatore, che ha accettato la proposta viola. Incontro col Sassuolo nei prossimi giorni”, scrive Di Marzio.
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