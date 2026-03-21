La raccolta fondi allo stadio Franchi per l’Inter. La bella iniziativa di Quartotempo
Non solo campo, ma anche solidarietà. In occasione della sfida tra Fiorentina e Inter, in programma domani allo stadio Artemio Franchi, spazio anche a un’importante iniziativa di beneficenza.
L’organizzazione Quartotempo sarà infatti presente ai tornelli dell’impianto fiorentino con i suoi volontari, pronti a coinvolgere i tifosi in un progetto che va ben oltre il risultato sportivo.
Raccolta fondi per il calcio inclusivo
Durante l’ingresso allo stadio, i volontari raccoglieranno offerte per sostenere i progetti di calcio inclusivo portati avanti dall’associazione. Un impegno concreto che riguarda realtà importanti come Fiorentina for Special e le attività dedicate al calcio per non vedenti.
Un modo semplice ma diretto per permettere a tutti i tifosi di contribuire, anche con un piccolo gesto, a iniziative che hanno un impatto reale sul territorio.
Un segnalibro per dire grazie ai tifosi
A chi parteciperà alla raccolta sarà consegnato anche un piccolo simbolo di ringraziamento. I volontari distribuiranno infatti un segnalibro, pensato come gesto semplice ma significativo per chi deciderà di sostenere il progetto.
Un’iniziativa che arricchisce una partita già importante e che dimostra, ancora una volta, come il calcio possa essere anche inclusione e solidarietà.