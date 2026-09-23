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La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina cresce attorno al suo leader

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina è presente su La Gazzetta dello Sport di oggi. 

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Il titolo dell’articolo in questione è: “Dragusin è tornato La Fiorentina cresce attorno al suo leader”. Sottotitolo: “La Viola riprende ad allenarsi senza i nazionali Il difensore romeno è il più utilizzato finora”. 

I complimenti di Vanoli

Catenaccio: “L’ex Tottenham ha preso i complimenti del tecnico dopo la gara con il Napoli: “Partita spaziale”. 

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