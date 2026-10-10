Fagioli tra perplessità e rabbia: "Chi mi spiega il gol annullato?" - FOTO

E' un Nicolò Fagioli tra il perlplesso e l'arrabbiato quello che, attraverso i social, spiega a tutti di non aver capito perché l'arbitro non abbia concesso il gol (sarebbe stato il 2-2) su una palla messa in porta proprio dal centrocampista viola dopo una punizione battuta a sorpresa.

“Non mi spiego questo…”

"Il Genoa ha meritato di vincere, però non mi spiego questo". E' la frase scritta a corredo di una story su Instagram dal centrocampista viola.

L'azione

Questa l'azione nella sua fase finale