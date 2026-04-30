La Fiorentina mette gli occhi addosso ad un un giovane difensore polacco, ma c'è la concorrenza di alcuni club italiani

Fabio Paratici è già al lavoro per disegnare la Fiorentina che sarà. La squadra viola infatti si prepara ad un estate che si preannuncia densa di operazioni di mercato sia in entrata sia in uscita in ogni reparto della rosa.

Interesse viola

Per quanto riguarda la difesa la squadra mercato gigliata ha messo gli occhi addosso ad un giovane polacco. Si tratta di Oskar Wojcik, centrale classe 2003 del Cracovia. Questa stagione è stata per il difensore quella del definitivo salto di qualità; le sue ottime prestazioni hanno infatti attirato su di lui l'interesse di diverse squadre.

Concorrenza e prezzo

Come riporta Goal.Pl, la Fiorentina non è la sola squadra italiana sulle tracce di Wojcik. Secondo il portale sportivo polacco anche Bologna e Torino sono interessate al calciatore; una concorrenza che potrebbe far aumentare il prezzo del cartellino. A gennaio il Cracovia ha rifiutato dal Celtic un'offerta di 5 milioni, l'obiettivo per la squadra biancorossa è quello di ottenere dalla cessione del classe 2003 una cifra record per un difensore del campionato polacco, cioè superiore ai quasi 7 milioni che la Roma ha sborsato un anno fa per Ziolkowski.