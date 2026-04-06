Fabregas: "Udine è un campo difficile. Ci ha perso anche la Fiorentina"

La Fiorentina se la ricorda bene, quella sconfitta per 3-0 contro l'Udinese a inizio marzo. Peraltro, almeno per il momento, è stato l'ultimo ko dei viola che poi hanno ingranato la marcia e fatto un grande scatto per la salvezza.

Udine campo complicato… per tanti

Udine si conferma trasferta ostica per molti, anche per chi lotta per la Champions. Il Como non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro la squadra di Runjaic. Mister Cesc Fabregas, al termine della gara, ha parlato a DAZN ricordando le difficoltà.

“Anche la Fiorentina ci ha lasciato le penne”

“Per me conta un dato fondamentale, è la quindicesima partita in stagione dove non subiamo gol. Udine in generale è un campo complicato. Ci ha lasciato le penne anche la Fiorentina, così come il Napoli, la Roma e l'Atalanta”.