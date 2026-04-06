Non si fanno male Udinese e Como, che pareggiano nel lunch match. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Cesc Fabregas
Da poco terminata la prima partita di Serie A di questo lunedì di Pasquetta tra Udinese e Como.
La partita
Non si fanno male le due compagini a Udine, con la gara che termina a reti inviolate. Uno 0-0 che fa allungare i comaschi sulla Juventus, che però ancora deve giocare. L'Udinese raggiunge la simbolica quota salvezza a 40 punti, ma i friulani sono tranquilli da tempo.
La nuova classifica
La nuova classifica di Serie A: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.
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